Mesajul transmis de Britney Spears fanilor, din centru de tratament psihiatric

Cantareata Britney Spears a publicat pe Instagram o inregistrare video in care le transmite fanilor ca „totul este bine", dupa ce mai multi si-au exprimat ingrijorarea ca este internata intr-un centru de tratament psihiatric impotriva vointei ei. In videoclipul publicat in urma cu cateva ore ea spune: „Totul este bine, familia mea a trecut prin mult stres, asa ca am avut nevoie de timp pentru a face fata, dar nu va ingrijorati, voi reveni foarte curand". Fanii cer externarea lui Britney Spears din centrul de tratament psihiatric In mesajul scris care a insotit inregistrarea, Spears a explicat ca a vrut sa se interneze pentru ca „lucrurile care sunt spuse au scapat de ...