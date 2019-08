Mesajul transmis de fostii colegi ai regizorului de emisie Tudor Axinte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostii colegi de la TVR Iasi ai regizorul de emisie Tudor Axinte au postat un mesaj de condoleante pe pagina de a studioului regional al TVR. "Duminica, 25 august, s-a intrerupt subit firul vietii bunului nostru coleg de la TVR Iasi, regizorul de emisie Tudor Axinte. EXCLUSIV! Imagini de pe camerele de supraveghere! Iata momentul impactului in care si-a pierdut viata regizorul TVR Iasi Tudor Axinte Tudor Axinte si-a inceput activitatea in aceasta profesie in 1991 la studioul din Iasi. Intre 1999 si 2003 si-a manifestat calitatile in cadrul statiei Pro TV Iasi. Din 2003 a revenit alaturi de primii sai colegi de la studioul public regional TVR Iasi. Un tragic accident de circulatie l-a luat impreuna cu sotia sa, Gabriela, de ...