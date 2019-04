Mesajul unui judecator britanic, dupa ce a eliberat o tanara romanca din inchisoare

Madalina Horvath a ajuns in Marea Britanie in 2015, cand avea doar 16 ani, iar trei ani mai tarziu a fost condamnata la 14 luni de inchisoare, dupa ce a furat bunuri in valoare de 15.000 de lire sterline din magazine din Manchester si Birmingham. Acum, femeia va fi eliberata, cu conditia sa se intoarca inapoi in Romania.

Judecatorii au decis acum sa o elibereze mai devreme, cu conditia sa se intoarca acasa, in comuna Bata din judetul Arad, astfel incat penitenciarul sa economiseasca 8.000 de lire sterline, cat costa intretinerea unui detinut.

Judecatorul Bernard Lever a decis insa sa o elibereze din inchisoare cu patru luni inainte de termen, dupa ce Madalina i-a aratat la audieri un bilet de avion doar dus, cu care intentioneaza sa se intoarca in Romania, relateaza Daily Mail.

„Comportamentul tau a fost complet rusinos. Noi suntem foarte primitori cu strainii in aceasta tara, iar tu nu vei fi tratata diferit pentru ca esti din Romania. Singurul lucru pe care il cerem este ca oamenii sa respecte legea. Tu ai pus la cale un furt masiv din magazine – 2.000 de lire aici, 3.000 in alta parte – in toata tara. A fost furt profesional facut o gasca, motiv pentru care te-am condamnat la 14 luni de inchisoare.

Pentru ca esti atat de tanara, nu mai ai condamnari la activ si pentru ca ti-ai exprimat dorinta de a te intoarce imediat in Romania am decis sa iti scurtez sentinta la cele 10 luni pe care le-ai executat. In mod normal, nu as scurta o sentinta, insa ne costa intre 3.000-4.000 de lire pe luna sa te tinem in inchisoare. Vreau sa fie clar ca nu ai fi fost deportata pentru infractiunile comise, insa in cazul tau plecarea spre Romania iti indeplineste si dorinta de a te intoarce acasa”, i-a spus judecatorul.

„Te vad ca dai din cap, te vad plangand. Sentinta asta a fost grea pentru tine, nu-i asa? Cand te intorci acasa, spune-le prietenilor tai si tuturor ca asta se intampla atunci cand in Marea Britanie vin oameni din alte tari la furat. Nu e placut. Vreau sa fii eliberata imediat pentru a te intoarce in Romania maine, cu biletul de avion pe care l-am vazut. Este complet inacceptabil ca oamenii sa vina in aceasta tara si sa nu respecte legea”, a adaugat judecatorul, potrivit Digi24.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.