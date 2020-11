Mesajul unui medic din Oradea pentru "berbecii conspirationisti": "Da, 35 de ore nedormite! Suntem obositi cu totii, dar nu renuntam"

Un medic de laborator de la Spitalul Municipal din Oradea (spital Covid), Iulia Borsa, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care subliniaza cat de intensa si obositoare este munca in laboratoarele de testare PCR, cum personalul medical se lupta sa ramana sanatos si se "indoapa cu vitamine", ajungand sa nu doarma chiar si 35 de ore, in aceasta perioada. Tanara doctorita a precizat ca mesajul nu se doreste a fi o lamentare, ci un apel la constientizare pentru "berbecii conspirationisti" ...