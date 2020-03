Mesajul unui roman, voluntar la Crucea Rosie, Italia

Diana Oana Ardelean, voluntar al Crucii Roșii Italiene a postat un mesaj pe facebook prin care: "Roaga voluntarii Crucii Roșii Italiene să se alăture provocării de a posta o poză cu ei în uniformă. Doar o poză, fără descriere. Scopul este de a inunda fb cu fotografii pozitive.

Roșul este culoarea iubirii. Bună dimineața ❤️ Vă rog să copiați textul din starea voastră, să postați o poză și să vă doriți #totul va fi bine"

Situatia in Italia ramane aceiasi ca in urma cu cateva zile. Asa cum am scris si noi, tot mai multi romani se implica in combaterea covid-19, fie prin actiuni de voluntariat fie prin diferite donatii.