Messi a anuntat FC Barcelona ca nu se va prezenta la testarea pentru coronavirus (presa)

Argentinianul Lionel Messi, care a transmis în această săptămână conducerii FC Barcelona că vrea să plece de la echipă, ar fi anunţat gruparea catalană că nu se va prezenta duminică la testarea pentru coronavirus, susţin Marca şi RAC1.

FC Barcelona îşi va relua luni pregătirile, potrivit news.ro.

Marţi, Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona că vrea să plece de la echipă.

Argentinianul mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, dar a expirat la începutul lunii iunie.

Lionel Messi a sosit la Barcelona în 2000, la vârsta de 13 ani, şi a trecut prin toate categoriile de vârstă la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din lume pentru a deveni o legendă cu şase trofee Balonul de Aur.