Messi si Cristiano Ronaldo, invitati in singurul campionat din Europa unde inca se mai joaca fotbal

Aleksandr Hleb, fostul mijlocas ofensiv al echipei FC Barcelona, a invitat cele doua mari vedete ale fotbalului mondial, argentinianul Lionel Messi si portughezul Cristiano Ronaldo, sa vina sa evolueze in campionatul tarii sale, Belarus, singurul in care se mai joaca in prezent in Europa, ca urmare a pandemiei de coronavirus.