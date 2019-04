Mesteri din Moldova expun oua incondeiate in fata Palatului Culturii - FOTO

oua01 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest weekend, pe Esplanada Palatului Culturii din Iasi, se desfasoara cea de-a XIX-a editie a manifestarii interactive "Oua încondeiate", in organizarea Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" (CMNM) Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi si Centrul de Informare Turistica si Asociatia "ART - Mestesugurile Prutului". Sambata, 13 aprilie, inca de la primele ore ale deschiderii targului au venit mai multe persoane pentru a vedea si achizitiona aceste picturi pe oua. Evenimentul, desfasurat în preajma Sarbatorilor Pascale, va prezenta publicului tainele mestesugului si artei incondeierii oualor, avand drept invitati ...