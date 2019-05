Met Gala 2019 - Pene, paiete si rochii-candelabru ori barbatesti, intre tinutele serii - VIDEO

Gala Met, eveniment caritabil anual dedicat Costume Institute al Metropolitan Museum of Art din New York, a avut loc luni seară, când numeroase vedete, între care Lady Gaga, Celine Dion, Kim Kardashian şi Katy Perry, s-au prezentat pe covorul roşu în ţinute extravagante. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Tema galei de anul acesta a fost „Camp: Notes on Fashion”, după expoziţia îngrijită de Andrew Bolton care va fi deschisă pe 9 mai. Un omagiu adus eseului scriitoarei şi fotografei Susan Sontag. „O sensibilitate care se risipeşte mai degrabă în articiu, stilizare, teatralizare, ironie, veselie şi exagerare decât în conţinut”, este definiţia dată de Sontag. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Lady Gaga a petrecut mai multe minute pe covorul roşu al galei, într-un fel de performance. Ea a schimbat patru ţinute Brandon Maxwell, având mai multe ajutoare, conduse chiar de designer. Strat după strat, ea a sfârşit prin a rămâne în lenjerie intimă, dar fără să renunţe la platformele imense. Lady Gaga a purtat diamante Tiffany în valoare de 2 milioane de dolari. Cardi B, Serena Williams şi Priyanka Chopra Jonas s-au numărat printre vedetele care au defilat pe covorul roşu, dar şi Billy Porter, care a apărut dus pe urmeri de şase bărbaţi pe jumătate dezbrăcaţi, având o alură de Cleopatra. Cântăreaţa R&B Cardi B a avut nevoie de opt oameni care să o susţină în parcursul ei, Celine Dion a impresionat cu o rochie argintie Fosse/Verdon, iar Kris Jenner a aşteptat-o pe Kim Kardashian aproximativ o oră pentru a înregistra cu telefonul sosirea acesteia din urmă. Familia Kardashian s-a comportat pr ...