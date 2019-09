Metallica a anulat turneul din Australia si Noua Zeelanda, dupa ce Hetfield a fost internat la dezintoxicare

Trupa americană Metallica şi-a anulat turneul din Australia şi Noua Zeelandă, anunţând că solistul şi chitaristul James Hetfield, în vârstă de 56 de ani, a început un tratament de dezintoxicare, scrie Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Bateristul Lars Ulrich, chitaristul Kirk Hammet şi basistul Robert Trujillo au transmis pe contul de Instagram al trupei că sunt „devastaţi” de decizie. „Intenţionam să ajungem în partea voastră de lume imediat ce sănătatea şi programul ne-o vor permite”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Primul show în Australia era programat să aibă loc pe 17 octombrie. Compania Live Nation a transmis că se discută noi date pentru acest turneu. Metallica a concertat anul acesta la Bucureşti, pe 14 august, în cadrul turneului mondial „WorldWired”. Formaţia Metallica a fost înfiinţată, pe 28 octombrie 1981, la Los Angeles, de toboşarul Lars Ulrich şi chitaristul şi vocalistul James Hetfield, în urma unui anunţ apărut în ziarul Recycler. Din prima formulă a trupei au mai făcut parte Ron McGovney (bas) şi Dave Mustaine (chitară). Numele Metallica a fost sugerat de un apropiat al celor patru, Ron Quintana. În 1983, Cliff Burton s-a alăturat grupului, înlocuindu-l pe Ron McGovney, iar locul lui Dave Mustaine a fost luat de Kirk Hammet. În acelaşi an, formaţia a înregistrat primul album, „Kill ‘Em All”, la New York. În 1986, Cliff Burton a murit într-un accident în care a fost implicată întreaga formaţie, iar în acelaşi an Jason Newsted s-a alăturat trupei până în 2001. Metallica a lansat zece albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii î ...