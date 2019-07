METEO! Reprezentantii ANM vin cu noi informatii! Cum va fi vremea

meteo 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); VREMEA. Valorile termice vor urca in unele zone – in ultimele zile din iulie si primele din august – pana la maxime de 34 de grade Celsius, iar ploile de scurta durata vor fi prezente pe toata perioada de prognoza. VREMEA. Instabilitatea atmosferica ramane accentuata la nivelul intregii tari si, chiar daca temperaturile sunt in crestere, nu vor lipsi precipitatiile, descarcarile electrice si intensificari ale vantului. Este posibila, in unele zone, aparitia grindinei de dimensiuni mici sau medii. VREMEA. In Capitala, vremea devine calduroasa in urmatoarele zile. Astazi sunt prognozate 31 de grade si cer mai mult senin. Maine sunt asteptate 32 de grade Celsius, iar cerul va avea innorari dupa-amia ...