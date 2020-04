Meteo: Saptamana aduce si 27 de grade, dar de 1 Mai ploua, sa nu ne suparam ca #stamacasa

Vremea se va incalzi in urmatoarea saptamana, temperaturile maxime ajungand si la 27 de grade Celsius in partea de sud si de vest a tarii, dar de 1 Mai se vor inregistra precipitatii mai ales in partea de sud-vest a tarii, a declarat, duminica, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.