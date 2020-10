Meteorologii anunta cateva zile cu vreme rea. La munte va ninge si va ploua in cea mai mare parte a tarii

Meteorologii anunta joi, 29 octombrie 2020, ca in zonele montane, incepand de vineri noapte, vor fi intensificari ale vantului si ploi, chiar si lapovita si ninsoare la altitudini mai mari de 1.500 de metri. Sambata, vor fi ploi in cea mai mare parte a tarii. In Capitala, temperatura va scadea, vremea fiind rece pentru aceasta perioada.