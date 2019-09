Meteorologii anunta o saptamana schimbatoare. Vom avea parte de toate cele patru anotimpuri

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Temperaturile se mentin ridicate in jumatate a saptamanii viitoare, fiind anuntate cu pana la 8 grade mai mult decat normalul perioadei. Valorile vor cobori in a doua jumatate a saptamanii, cand temperaturile vor fi apropiate sau chiar sub cele normale pentru aceasta data, informeaza ANM. Meteorologul de serviciu al ANM a precizat ca temperaturile se vor mentine in prima jumatate a saptamanii, mai ridicate pentru aceasta perioada. „In mod normal, acum ar trebui sa avem cam 22 de grade, asadar, avem cu 5 pana la 7-8 grade mai mult decat in mod normal”, spune reprezentantul ANM. Incepand cu cea de-a doua jumatate a saptamanii, temperaturile vor avea tendinta sa scada, mai spune meteorologul. Scaderile ...