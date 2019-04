Meteorologii anunta vreme inchisa si ploi abundente. Iata de cand se va indrepta vremea

vremea inchisa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea se va indrepta, temperaturile vor incepe sa creasca, dar deocamdata astazi avem parte de o vreme inchisa si ploioasa. Va ploua in cea mai mare parte a tarii, ploaia fiind mai abundenta in jumatatea de sud a tarii. Vremea va fi in general inchisa. Va ploua temporar in sud-vestul, sudul si sud-estul tarii si pe arii mai restranse in rest. Ploile vor fi si sub forma de aversa, iar izolat cantitatile de apa vor depasi 10 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1700 m, precipitatiile vor fi mixte. Temperaturile minime se vor situa intre 2 si 10 grade. Cum va fi vremea de Paste si de 1 Mai. Frig de Florii! ANM a schimbat prognoza meteo Astazi, vremea se va mentine in general inchisa si mai rece decat ...