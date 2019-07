Metoda “Accidentul” face noi victime. O femeie a murit de frica

Metoda “Accidentul” căreia i-au căzut în plasă sute de români a făcut o nouă victimă. De data aceasta, o femeie a murit după ce inima i-a cedat de spaimă. Doi soţi pensionari au primit un telefon în toiul nopţii, prin care erau anunţaţi că nepotul lor, în vârstă de 16 ani, a suferit un grav The post Metoda “Accidentul” face noi victime. O femeie a murit de frică appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.