Metoda inedita de reciclare pentru brazii de Craciun - Un texan face bastoane pentru veterani

Un texan face din sute de pomi de Crăciun donaţi bastoane pentru veterani şi apelează la sprijin pentru a sculpta cât mai multe.

Jamie Willis, fost militar, a pornit proiectul Canes for Veterans Central Texas în 2016, când a realizat că nu este singurul veteran care are nevoie de un baston rezistent, „şi nu doar urât”.

După ce a fost opt ani în armată, Willis nu a mai putut munci. „Fac asta ca să nu stau acasă toată ziua şi să îmi plâng de milă”, a declarat el pentru CNN. „Totul e din bunătate. Fac totul din banii mei şi din donaţii”.

Bastonul primit de la Veterans Affairs nu avea stil, se rupea şi nu era de încredere. Willis a făcut apel la Free Canes for Veterans, organizaţie din Florida, care dona 500 de astfel de obiecte.

După ce stocul s-a terminat, Oscar Morris, cel care se afla în spatele organizaţiei şi a ideii, l-a învăţat pe Willis cum să îşi facă propriul baston.

„Când am reuşit să îmi fac primul baston, l-am întrebat dacă aş putea să deschid o filială şi am pornit Cane for Veterans in Central Texas, iar el a spus că i-ar plăcea mult să fac asta”.

De atunci, bărbatul în vârstă de 50 de ani a făcut şi livrat peste 200 de bastoane veteranilor din întreaga lume.

Morris, în vârstă de 54 de ani, a spus că Willis este al cincilea veteran despre care ştie că a pornit o filială Free Canes for Veterans.

„Fiecare dintre aceşti veterani se afla pe lista mea originală de 500, în 2015”, a spus Morris.

Organizaţia ia pomi de Crăciun şi îi tranformă în bastoane. Este al doilea an când Willis solicită donaţii de copaci şi a spus că a fost copleşit de sprijinul primit anul acesta. De la Home Depot a primit 400 de copaci şi din partea comunităţii va mai primi 100.

Fiecare pom de Crăciun este echivalentul unui baston pentru realizarea căruia Willis petrece o zi întreagă. Uneori solicită veteranului care îl va folosi să suporte costurile de transport, altfel, Willis acoperă toate costurile din banii lui şi din donaţii şi plăteşte pentru livrare în cazul în care veteranul respectiv nu îşi permite.

„Facem bastoanele pentru ca veteranii să arate bine la ceremonii”, a mai spus el. Willis consideră binevenite şi donaţiile de unelte şi şmirghel.