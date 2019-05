Metoda ineditap de inselaciune. Cum a reusit un tanar sa obtina bani de la mai multe societati

„Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

În cursul zilei de joi, 23 mai a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au prins în flagrant un bărbat, în vârstă de 37 de ani, imediat după săvârşirea unei infracţiuni de înşelăciune, faptă comisă pe raza sectorului 3.La data de 22 mai a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 13 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat cu privire la faptul că în ziua anterioară, în jurul orei 09.30, în timp ce se afla la sediul societăţii în care lucrează, a fost sunat pe telefonul mobil, de o persoană necunoscută, care s-a recomandat cu numele unei persoane publice şi sub pretextul că doreşte să ajute un student care are mari probleme financiare, a încercat să îl determine să-i remită suma de 3.500 de lei, sub forma unui contract de sponsorizare. Sesizarea a fost întemeiată şi pe faptul că persoana, care se recomandase cu numele unei femei, părea că şi-a disimulat vocea.Astfel, la data de 23.05.2019, poliţişti din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul secţiei menţionate l-au prins în flagrant pe bărbat, la scurt timp după ce acesta a primit suma de 3.500 de lei de la persoana vătămată.Bărbatul a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri, iar în urma cercetărilor şi investigaţiilor a rezultat faptul că acesta ar mai fi comis şi alte fapte de înşelăciune, atât în Municipiul Bucureşti cât şi în Judeţul Ilfov:- joi, 23 mai a.c., în jurul orei 10.00, prin aceeaşi metodă, ar fi indus în eroare reprezentantul unei firme de pe raza judeţului Ilfov, determinându-l să-i remită, în două rânduri, suma de 3.500 lei.- în ziua anterioară, ar fi determinat un alt administrator de societate cu sediul în sectorul 5, să-i remită suma de 5.000 lei.Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Secţiei 13 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, cu cel în cauză în stare de reţinere.