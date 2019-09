Metode moderne de tratament ale varicelor. Care sunt cele mai eficiente metode de tratament ale varicelor?

scleroterapia cu spuma 1

Ce sunt varicele?

Varicele reprezinta dilatatii patologice si permanente ale venelor ce apartin sistemului venos superficial, situate in majoritatea cazurilor la nivelul membrelor inferioare. Varicele au culoarea albastruie si se formeaza din cauza unei insuficiențe venoase. Venele membrelor inferioare sunt prevazute cu valve unidirectionale, care asigura circulatia sangelui catre inima de jos in sus. Daca aceste valve isi pierd capacitatea de antireflux, venele se dilata si apar varicele.

Care sunt cele mai eficiente metode de tratament ale varicelor?

Metoda cu aburi – In ce consta tratamentul varicelor prin metoda cu aburi?

Metoda cu abur este folosita cu succes in tratamentul varicelor, fiind o metoda relativ noua, este metoda cu aburi. Aceasta este o tehnica ambulatorie si minim invaziva ce foloseste aburi pentru incalzirea peretilor venosi. A inceput sa fie utilizata din anul 2006 si a fost premiata de Forul European al Chirurgiei Vasculare in anul 2010 ca fiind cea mai originala metoda de tratament a varicelor. Tratamentul cu aburi este excelent pentru eliminarea oricarui tip de varice si a insuficientei venoase cronice.



In ce consta tratamentul varicelor cu aburi?



Tratamentul cu aburi consta in injectarea de vapori incalziti sub presiune, cu ajutorul unor catetere speciale. Apa care este incalzita pana la vaporizare, este injectata printr-un microtub de 0,1 milimetri iesind din acesta ca pulsuri de aburi aflati la o temperatura de aproximativ 150 de grade celsius. La capatul tubului se conecteaza un cateter ce se introduce in interiorul venei. Aerul ce ia contact cu peretele venos are aproximativ 120 grade celsius, acesta transformandu-se in apa prin procesul de condensare, caldura sa fiind absorbita de peretele venei care se lipeste astfel de celalalt si se sclerozeaza.



Avantajele tratamentului varicelor prin metoda cu aburi:



• lipsa durerii;

• este foarte sigura deoarece procesul de transmitere a caldurii este extrem de rapid;

• este foarte versatil, deci se poate trata orice tip de vena varicoasa;

• riscul de a dezvolta tromboza venoasa si embolism pulmonar dupa aceasta procedura este foarte redus;

• reduce riscul de aparitie sau de recurenta a ulcerului varicos;

• prin aburi se garanteaza difuzia omogena a caldurii, spre deosebire de laser sau radiofrecventa unde controlul este unul mai limitat;

• varful cateterului este din otel inoxidabil, deci este foarte usor de observat sub ecograf;

• difuzia aburului se poate observa foarte usor sub ecograf;

• se poate aplica acest tratament atat pentru vene colaterale cat si ale trunchiurilor venoase mari, in aceeasi sesiune de tratament;



Recuperarea dupa interventie este rapida, pacientul petrecand doar cateva ore in clinica dupa care isi poate relua activitatile uzuale. Cicatricile sunt minime, deci se exclude riscul aparitiei vreunui hematom. Spre deosebire de tratamentele cu laser ce provoaca arsuri, aici efectul termin este unul redus.



Probabilitatea de recidiva a bolii varicoase este una extrem de redusa, iar imbunatatirea aspectului estetic este spectaculoasa.

Scleroterapia cu spuma – In ce consta tratamentul varicelor prin scleroterapia cu spuma?

