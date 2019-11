Metropolitan SRL va furniza bilete de transport sub forma de abonament catre DGASPC Constanta (document)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța cumpără bilete de transport sub forma de abonament de la societatea Metropolitan din Constanța.Bilete de transport sub forma de abonamente pentru transportul rutier de scolari cu nevoi speciale, din localitatea de domiciliu catre scolile speciale din municipiul Constanta pe rutele Mangalia si Medgidia ( tur - retur).Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare in legatura cu documentația de atribuire este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Director General - Dinica Petre; Director General Adjunct - Roman Ana-Maria; Director Executiv Asistență Socială - Anca Ghițulescu; Director Executiv Protecția Copilului - Mihaela Ristea; Biroul Achiziții Urmarire Contracte: Apetroaei Elena Loredana, Galea Laura Alexandra, Popa Alexandru Iulian, Enache Dafina, Albu Cristina, Constantin Dana Antonela; Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic: Țuțuianu Catalin, Tudoran Corina, Stamate Ionela, Erimia Carmen, Ciuceanu Mariana, Andrei Liviu, Mititelu Radu, Meroșneac Catalin; Biroul Juridic Contencios: Popescu Marian, Murat Anida, Larie Petre, Enache Mihai Gabriel, Petre Lavinia Marina; Serviciul Contabilitate, Buget: Stamule Zoica, Chila Carmen, Marcu Sorina, Acatrinei Florentina, Neculaev Alina, Geamalinga Tanța, Cosma Felicia Iuliana.Societatea Metropolitan SRL a fost înființată în anul 1994, în localitatea Ovidiu, județul Constanța.Potrivit Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 4.500.000 lei, integral vărsat, împărțit în 450.000 lei părți sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociații societății suntși, cel din urmă fiind și administratorul societății.Domeniul de activitate al firmei este transporturi rutiere de mărfuri.Pentru anul fiscal 2018, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 19.672.496 lei, un profit de 29.622 lei și un număr mediu de 124 salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria