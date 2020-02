Metrorex da locuri de parcare gratuite celor care iși iau abonament la metrou

Metrorex a anunţat, vineri, că posesorii unui abonament valabil vor beneficia de parcare gratuită la terminalul multimodal Străuleşti, începând din 1 martie. Astfel, parcarea de tip Park&Ride de la terminalul multimodal Străuleşti devine gratuită, în cadrul unui proiect pilot. „Acesta constă în acordarea locului de parcare gratuit pentru un interval zilnic de până The post Metrorex dă locuri de parcare gratuite celor care își iau abonament la metrou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.