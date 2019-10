Mezei: Ministrul Transporturilor mi-a spus sa anulam cinci curse interne si sa identific parlamentarii care se aflau la bord

Mădălina Mezei, fost director general al TAROM, a declarat, vineri, că ministrul interimar al Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a solicitat, cu două zile înainte de votarea moţiunii de cenzură, anularea a cinci zboruri interne şi să identifice parlamentarii care se aflau la bordul aeronavelor respective. "Domnul ministru m-a chemat la dumnealui în birou cu două zile înainte (de votul Moţiunii din Parlament, n.r.) să-mi spună că trebuie să anulăm nişte curse interne ca să oprim accesul parlamentarilor la votarea moţiunii de cenzură. I-am răspuns că aşa ceva este imposibil pentru că noi nu suntem stăpâni de sclavi, suntem o companie de oameni liberi. Indiferent de ce le-aş fi spus eu piloţilor, nu ar fi făcut niciodată aşa ceva. Evident, eu nu aş fi putut să cer aşa ceva subordonaţilor companiei. Iniţial, era vorba despre cinci zboruri - două curse de Timişoara şi Oradea, Baia Mare, Satu Mare. Domnul ministru mi-a cerut să identific senatorii şi deputaţii care se aflau la bord, i-am arătat, după care mi-a zis că mă contactează a doua zi să-mi spună finalul deciziei dumnealui. Bineînţeles, în acea seară am fost afectată puternic emoţional, m-am gândit cum să fac, cum să-i demontez planul, cum să-i spun că aşa ceva nu e posibil pentru că era vorba despre proiectul TAROM care risca să fie oprit", a afirmat Mezei. Potrivit fostului şef de la TAROM, într-o nouă discuţie purtată în ziua următoare, ministrul de resort i-a solicitat să încerce să oprească tehnic una din curse. "A doua zi, domnul ministru m-a chemat şi mi-a spus că trebuie să anulăm una dintre curse şi că să procedez în sensul ăsta. Atunci, i-am spus că din păcate nu stă în puterea mea. Direcţia de zbor este condusă de domnul Susanu care este postholder şi nu am nicio autoritate asupra lor. După care mi-a spus dacă nu pot să îl opresc tehnic... I-am spus că eu am venit să restructurez compania, cum aş putea să vin chiar eu, managerul general, să spun directorului tehnic să saboteze propria operare. Dumnealui a încercat să găsească alte soluţii, după care am plecat îngrijorată de o potenţială acţiune în acest sens. Am contactat serviciul nostru de Operation Control Center care se ocupă de planificarea aeronavelor la zbor, m-am asigurat că nu este nicio problemă pe cursele de Baia Mare, Satu Mare. Am sunat directorul operaţional, aici de faţă şi l-am rugat de asemenea să aibă grijă să nu existe nici cea mai mică întârziere pe această cursă. Am sunat directorul tehnic şi i-am spus să aibă grijă să nu se întâmple nimic de genul acesta şi am sunat şi comandantul cursei pe care am încercat să îl previn că, dacă cumva va proceda într-un sens de genul acesta, toată lumea ştie şi va fi direct responsabil pentru că e o iniţiativă în defavoarea companiei", a povestit Mădălina Mezei. Întrebată dacă a înregistrat convorbirea în care ministrul Transporturilor îi cere aceste lucruri, Mezei a răspuns: "Nu am înregistrat nimic, Colaborarea mea cu dumnealui nu a fost bazată pe probe împotriva dumnealui, noi trebuia să colaborăm pentru realizarea unui proiect, nu s-a pus niciodată problema de ceva fraudulos sau împotriva legii. Eu nu am venit cu tehnică să încerc să-l prind pe domnul Cuc într-o postură neconformă". "Ultimul meu scop e să fac un scandal mediatic din compania TAROM. În 20 iunie mi-am început mandatul interimar de director general al Tarom la solicitarea domnului ministru Cuc. M-a sunat, m-a chemat şi m-a rugat să rămân pentru a prelua poziţia de director general al Tarom, în vederea eficientizării după un plan coerent care să permită o accesare de finanţare pe baza unui ajutor de stat. Relaţiile de colaborare cu domnul Cuc au început foarte bine, în sensul că eu l-am întrebat ce aşteaptă de la mine şi că dacă ne înţelegem şi avem viziuni similare voi rămâne în această funcţie. Dacă nu, mă voi retrage. Domnul Cuc mi-a zis atât: "Doamnă, eu vreau să salvez TAROM şi mă bazez pe dumneavoastră", a subliniat fosta şefă a operatorului aerian naţional. În privinţa autosesizării Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pe acest subiect, Mădălina Mezei a susţinut că procurorii nu i-au solicitat niciun fel de probe ci doar au invitat-o în calitate de martor în baza unui dosar deschis pentru Ministerul Transporturilor, "care are în vedere abuzul în serviciu". Premierul demis Viorica Dăncilă a dispus vineri trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor şi la Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, "în scopul clarificării aspectelor manageriale semnalate de mass-media". La rândul său, ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, a scris joi seara, pe Facebook, că Mădălina Mezei ar fi trebuit să facă restructurarea TAROM nu să încerce să facă anumite jocuri în favoarea unor grupuri din companie.