MFP, venituri și cheltuieli estimate pentru 2020-2022. Masuri din program: scumpirea țigarilor, interzicerea cumulului pensiei cu salariul

Majorarea accizei la ţigarete, eliminarea mecanismului plăţii defalcate a TVA, interzicerea cumulului pensiei cu salariul în instituţiile publice şi asigurarea a 2% din PIB pentru Apărare se numără printre măsurile avute în vedere de Ministerul Finanţelor Publice la estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru perioada 2020-2022, informează Mediafax. Astfel, conform Expunerii de motive la proiectul The post MFP, venituri și cheltuieli estimate pentru 2020-2022. Măsuri din program: scumpirea țigărilor, interzicerea cumulului pensiei cu salariul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.