Mi-am luat lucrurile si am plecat in Romania. Din pacate, dupa ce am ajuns in tara mi-am dat seama ca eram gravida.

Andrei, baiatul meu ar fi cel mai fericit daca m-as marita cu Silviu. Trebuie insa mai intai sa scap de teama care s-a cuibarit in sufletul meu si sa ingrop, astfel, trecutul pentru totdeauna.

La absolvirea liceului, am format un grup mare de elevi si profesori si am plecat intr-o excursie in Grecia. Pe atunci, eram prietena cu Manuel, un coleg de la o clasa paralela. Am fost impreuna in acea excursie. Fac o paranteza aici ca sa va spun ca liceul a fost o perioada destul de agitata din viata mea. Mai ales in ultimul an, cand, fiind una dintre „vedetele” promotiei, eram invitata la mai toate petrecerile „cu staif’. Asa am invatat sa trag cate un fum de marijuana.

La cele mai multe dintre aceste pe-treceri, era bautura din abundenta, iar drogurile nu lipseau. Organizatorii, ca sa zic asa, erau, in general, copii de bani gata, cu parinti oameni de afaceri, avocati, medici chirurgi si asa mai departe, asa ca era de inteles de unde aveau bani pentru asemenea „delicatese” si mai ales cum de si le puteau procura cu usurinta.

Colega mea de banca, Lavinia, a tot incercat o vreme sa ma convinga ca nu e bine ce fac, dar eu n-o bagam in seama, pentru ca ea era tocilara clasei si mai nimeni nu se uita la ea. Dupa o vreme, a renuntat si nici n-a venit cu noi in Grecia.

In acea excursie am plecat numai unul si unul, cei mai „emancipati” dintre elevi si cei mai „cool” profesori. Directoarea n-a prea fost de acord, dar unul dintre parinti s-a ocupat personal, prin propria agentie de turism, de toate detaliile, asa ca le-a dat tuturor parintilor asigurari ca lucrurile se vor desfasura ca la carte. Am plecat cu trei autocare, ultra-moderne, cu aer conditionat si toaleta incluse, pe drum am facut cateva popasuri sa mancam si sa ne mai dezmortim picioarele, iar cand am ajuns acolo, pe una dintre insule, eram deja asteptati. S-a cazat fiecare cum si cu cine a vrut, n-a mai stat nimeni sa ne verifice. De altfel, toata lumea stia ca profa de engleza are o relatie cu proful de fizica, iar diriginta noastra, cu proful de sport. Asa ca si-a vazut fiecare de ale lui. Cine a avut chef sa se plimbe s-a dus cu grupul si cu ghidul, ceilalti am facut ce ne-a taiat capul.

Inca din prima seara, eu si Manuel ne-am certat; de la o vreme, ii tot facea ochi dulci o colega de la o alta clasa, iar eu m-am plictisit de ochea-dele pe care si le tot aruncau unul altuia si i-am spus, direct, ca e liber sa se culce cu cine vrea. Ceea ce a si facut, fara sa stea prea mult pe ganduri. Eu m-am dus la piscina hotelului sa inot.

Acolo l-am cunoscut pe Andreas, un grec cu vreo zece ani mai mare ca mine, un excelent inotator, care facea scufundari si reusea sa stea sub apa fara sa respire cateva minute bune. Era imposibil sa nu-l remarci, Andreas capta cu mare usurinta atentia oricui. Era tot timpul insotit de un grup de prieteni, care faceau tot ce le spunea el. Niciunul nu cracnea atunci cand el cerea ceva. Avea stofa de lider, hotarat lucru! Am fost foarte impresionata cand in fiecare dimineata gaseam cate un trandafir rosu la usa camerei. Toate colegele ma invidiau, iar Manuel nu mai stia cum sa-mi intre in voie. Numai ca, de acum, era prea tarziu…

Mie mi se cam aprinsesera calcaiele, iar Andreas stia exact ce sa-mi ofere ca sa ma incante. In fiecare seara mergeam pe o terasa, unde ma trata numai cu bunatati, ceea ce insemna, din pacate, multa bautura si, deseori, droguri. Foarte curand, m-am mutat la el acasa, locuia singur intr-o casa pe malul marii, unde m-a tratat ca pe o regina.

Cativa colegi au venit la un moment dat sa ma anunte ca ar trebui sa ma intorc la hotel, pentru ca ei se pre-gatesc sa plece spre casa, dar mie nu-mi mai pasa. Am dat un telefon acasa si am anuntat-o pe mama ca m-am indragostit si vreau sa mai raman cu Andreas in Grecia. Mama mi-a permis intotdeauna mult mai multe lucruri decat alti parinti, pentru ca ea credea ca numai asa voi invata sa ma descurc in viata. Prin urmare, n-a avut nimic de obiectat, dar mi-a zis s-o sun din cand in cand.

Am stat in Grecia aproape un an. Nu m-am intrebat niciodata cu ce se ocupa Andreas si nici ce hram poarta. Eram tratata tot timpul ca o regina si asta-mi era de ajuns. De altfel, ar fi fost imposibil sa obiectez, de vreme ce eram mai tot timpul drogata ori bauta. Faceam exact ce voia Andreas. Eram fericita cum nu mai fusesem niciodata, si asta era tot ce ma interesa.

Numai ca, de la o vreme, Andreas a inceput sa devina tot mai gelos. Nu mai aveam voie nici macar sa ma uit spre altcineva, daramite sa-i adresez vreo vorba cuiva, iar daca vreun tip indraznea sa se apropie de mine, era vai si amar de el. Asa s-a intamplat intr-o seara, intr-o discoteca, cand un tanar grec m-a invitat la dans.

La inceput, Andreas nu a protestat, ba chiar l-a incurajat pe tip sa danseze cu mine. Era bine dispus si voia sa se mandreasca din nou cu mine. Toti prietenii il invidiau cand apaream la bratul lui. Unii spuneau ca am un corp ca de statuie antica greaca, iar Andreas se umfla in pene cand ii auzea. In timp ce dansam insa cu tanarul grec, acesta, care bause si el destul de mult, a inceput sa ma pipaie. Asta l-a infuriat ingrozitor pe Andreas, care s-a repezit cu pumnii asupra lui. In graba, a apucat o scrumiera metalica de pe o masa, cu care l-a lovit pe tip pana cand acesta n-a mai miscat. Ghinion… I-a spart tampla si tanarul a murit in drum spre spital, in urma unei hemoragii cerebrale.

A venit imediat Politia si l-a arestat pe Andreas, care a fost condamnat la zece ani de inchisoare. Abia dupa proces m-am trezit cu adevarat la realitate. Mi-am luat lucrurile si am plecat acasa. Din pacate, doar dupa ce am ajuns in tara mi-am dat seama ca eram insarcinata. N-am mai putut face nimic, era prea tarziu, asa ca am pastrat copilul. Avortul ar fi fost prea riscant si mai exista si pericolul sa nu mai pot avea niciodata copii; mama mi-a spus ca s-ar putea sa regret la un moment dat.

Perioada care a urmat a fost foarte grea. Doctorii care m-au consultat s-au temut pentru sanatatea fatului cand au aflat ca am consumat in mod frecvent droguri. Am facut tot felul de teste, ecografii si totul parea sa fie in regula. In acea perioada, nu m-am mai putut apropia nici macar de o tigara, iar sevrajul e cumplit, nu doresc nimanui sa treaca prin asa ceva.

Dupa cinci luni de supraveghere atenta, l-am nascut pe Andrei. Din clipa in care l-am tinut in brate, mi-am jurat ca voi deveni o mama normala si ca voi face tot ce-mi sta in putere pentru binele copilului meu. Mama m-a ajutat cat a putut si astfel am reusit sa fac si o facultate particulara si sa-mi gasesc, in paralel, de lucru. Mama avea o leafa buna, dar nu puteam trai toata viata pe spinarea ei. Cand Andrei a implinit doi ani, mama s-a recasatorit si s-a mutat la sotul ei, asa ca am ramas noi in casa. Tot mama mi-a recomandat si platit o femeie pentru copil, asa ca am putut lucra uneori si in doua locuri. Perioada dificila a trecut, Andrei a inceput sa mearga la gradinita si l-am inscris si la inot. Vazandu-mi copilul inotand atat de bine, fara sa vreau m-am gandit tot mai des la Andreas. M-au trecut fiorii. Numai gandul ca l-as mai fi putut intalni vreodata ma ingrozea. stiam ca era imposibil, dar teama ma coplesea.

Cam in aceeasi perioada, l-am cunoscut pe Silviu, care era profesor de inot si care s-a inteles inca de la inceput foarte bine cu Andrei. La un moment dat, au ajuns sa fie nedespartiti. Andrei ar fi stat si peste noapte la Silviu. In scurt timp, intre noi s-a infiripat ceva, asa ca n-am mai stat pe ganduri si l-am invitat sa se mute la noi. Ne intelegeam de minune, ca o adevarata familie, dar, ori de cate ori Silviu m-a cerut de sotie, l-am refuzat. El a tot incercat sa ma determine sa-i spun de ce nu vreau sa ne casatorim si ce anume din trecutul meu ma sperie atat de tare, dar n-am putut sa-i spun nimic.

— Inca nu ai incredere in mine, nu? Desi stii ca te iubesc, ca va iubesc pe amandoi, tu tot n-ai incredere in mine. Pacat!

Cam asta era tot ce-mi reprosa Silviu si cam asa aratau certurile noastre. In rest, eram fericiti. Cand am implinit trei ani de cand eram impreuna, Silviu a vrut sa-mi faca o surpriza si a aranjat un sejur pentru toti trei in Grecia. Mie mi s-a facut pielea ca de gaina cand am auzit, dar Andrei a parut foarte incantat de idee, asa ca n-am avut incotro si am acceptat. Pe masura ce se apropia plecarea, eram tot mai speriata, dar am incercat sa nu le stric baietilor cheful. Ne duceam oricum in cu totul alta zona decat se petrecusera evenimentele, de la Andreas nu mai avusesem nicio veste, asa ca, in principiu, nu aveam de ce ma teme.

Abia mult mai tarziu, dupa ce eram deja in Grecia, Silviu mi-a marturisit ca mama lui s-a imprietenit, cu ceva timp in urma, cu o grecoaica si ca i-a povestit despre faptul ca fiul ei urmeaza sa-si petreaca vacanta in Grecia.

In definitiv, nu era nimic rau in asta, stiam ca mama lui Silviu e vorbareata din cale afara si nu mi s-a parut nimic grav in faptul ca a schimbat cateva vorbe cu o grecoaica. Imediat ce am ajuns in Grecia insa, am avut mai tot timpul senzatia ca cineva ne urmareste.

M-am temut sa iau legatura cu vreuna din cunostintele lui Andreas, sa aflu daca mai e sau nu la inchisoare. As fi vrut sa uit acest capitol din viata mea, de care nu eram deloc mandra si de care nu-mi facea deloc placere sa-mi aduc aminte.

Intr-o zi, inevitabilul s-a produs. Eram la piscina cu Andrei, el era in apa, cand am vazut apropiindu-se un barbat. Era Andreas! — Nu mi-ai spus ca avem un copil… A trebuit sa aflu abia acum, cand am iesit de la inchisoare. El stie cine e tatal lui?

Am amutit. L-am implorat sa lase baiatul in pace, ca el nu are nicio vina.

— Am facut inchisoare pentru tine, iubito. De ce sa nu-i spun copilului meu ca eu sunt tatal lui? Am vazut ca ti-ai refacut viata. Crezi ca amaratul asta e mai bun decat mine? Iti poate oferi el ceva mai bun decat ti-am oferit eu? Nimeni nu te cunoaste atat de bine ca mine.

In clipa aceea, s-a apropiat de noi Andrei. — Buna ziua, cine esti tu? l-a intrebat pe Andreas in engleza. — Un vechi prieten al mamei tale. Vad ca stii sa inoti foarte bine. Bravo! — Silviu m-a invatat, stiu si sa ma scufund si sa-mi tin respiratia sub apa. Nu pot decat putin, dar mai fac exercitii… Sunt departe de recordul mondial. — Daca vrei, te invat eu. Ma pricep foarte bine. Silviu e tatal tau?

— Nu, e doar prietenul meu si al mamei. Locuieste cu noi si ma inteleg foarte bine cu el. Nu am tata, dar nu ma deranjeaza. La mine in clasa mai toti copiii au parintii divortati. Andreas a inceput sa rada. Ne-a intors spatele si a dat sa plece. Pe urma, s-a oprit si l-a salutat marinareste pe Andrei. — Ne mai vedem cat stai pe-aici… O sa-mi tin promisiunea si te invat sa-ti tii respiratia sub apa.

L-am rugat pe Silviu sa ne urcam in primul avion. Abia atunci am avut curajul sa-i spun adevarul. Cand a aflat numele de familie al lui Andreas, a izbucnit: — Abia acum inteleg! Grecoaica despre care spunea mama ca a stat de vorba cu ea era sora tipului! Imi amintesc ca mama spunea ca grecul a fost logodit cu o romanca, pe care o cheama Mihaela. Inseamna ca de tine era vorba, nu? Inseamna ca el a pus-o pe fata sa te caute…

S-a dus la receptie sa vorbeasca pentru bilete de avion. A rezervat locuri la prima cursa spre Timisoara. Andreas a prins repede de veste ca vrem sa plecam si a venit intr-un suflet la hotel. M-am temut sa nu-i spuna ceva lui Andrei si sa-l sperie.

M-am mirat insa ca s-a abtinut, pana la urma. L-a bruscat putin pe Silviu si probabil ca, daca nu am fi fost in holul hotelului, nu s-ar fi limitat numai la atat. Aici erau doi politisti tot timpul. Asa ca, inainte de plecare, mi-a soptit la ureche ca o sa mai aud de el si ca nu o sa scap asa de usor. Lui Andrei i-a dat lantisorul lui de la gat, cu cruciulita. Andrei a fost foarte incantat si l-a sarutat pe obraz.

Cred ca gestul copilului l-a dezarmat. I-a dat lui Andrei adresa lui si l-a rugat sa-i scrie. Nu puteam sa-i interzic sa pastreze legatura cu baiatul, in definitiv, e si copilul lui. Dar mi-am propus sa nu mai calc niciodata in Grecia, desi mi-e teama ca, daca vrea, Andreas ma poate gasi si in gaura de sarpe.

