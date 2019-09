„Mi-am prins iubita in pat cu un alt barbat. Am crezut ca o iau razna. Dar apoi tipul a venit spre mine si mi-a facut ceva cu totul neasteptat”

Poti avea incredere sau nu intr-un partener care pare sa pice usor in ispita? Asta a ajuns sa se intrebe si un tanar de 23 de ani, dupa ce si-a prins iubita in pat cu un alt barbat.

„Iubita mea are 24 de ani, eu am 23. Am stiut mereu ca flirteaza cu alti barbati, dar mi s-a parut nostim, mai ales cand o confruntam si ii spuneam ca o parasesc.

Se ruga de mine sa raman. Am ajuns mai devreme de la munca si am prins-o in pat cu un alt barbat. Am tipat la ea si l-am urmarit pe el pe scari. Cred ca se gandea ca il voi lovim pentru ca m-a taiat cu un cutit. A trebuit sa merg la spital sa primesc ingrijiri.

Mi-a spus ca nu s-a intamplat nimic, dar amandoi erau in lenjerie intima. Ne-am despartit de atunci, dar ma vrea inapoi. Nu stiu daca o mai iubesc”, a scris barbatul specialistului de la The Sun.

