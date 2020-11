"Mia isi rateaza razbunarea", "Imaculat" si "Videograme dintr-o pandemie", premiate la Les Films de Cannes a Bucarest

La cea de-a 11-a editie a Les Films de Cannes a Bucarest, care s-a incheiat duminica, 1 noiembrie, lungmetrajul "Mia isi rateaza razbunarea", in regia lui Bogdan Theodor Olteanu, a fost castigatorul premiului in valoare de 2.500 de euro, "Imaculat", debutul in lungmetrajul de fictiune al regizorilor Monica Stan si George Chiper Lillemark, a castigat premiul de 10.000 de euro iar documentarul "Videograme dintr-o pandemie", de Andrei Dascalescu, premiul de 5.000 de euro.