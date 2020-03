Mic ghid de supraviețuire in pandemie – aliații COVID-19 (studii)

Virusul SARS-CoV-2 se transmite în principal pe cale respiratorie, dar şi prin contact fizic, iar “linia frontului” se află adeseori la noi în casă, constând în obiecte cu utilizare zilnică. Jurnaliştii de la AFP au publicat miercuri un articol despre “inamicii din interior” – de la butonul ascensorului, la vasul de toaletă -, dar şi The post Mic ghid de supraviețuire în pandemie – aliații COVID-19 (studii) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.