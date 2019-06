Michel Platini, pus in libertate dupa o audiere de mai multe ore

Michel Platini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul mare fotbalist francez si presedinte al UEFA, Michel Platini, a fost pus in libertate in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a fost audiat mai multe ore in ancheta legata de atribuirea organizarii Cupei Mondiale din 2022 Qatarului. ''A fost eliberat'', a anuntat William Bourdon, avocatul fostului fotbalist al echipei Frantei, in noaptea de marti spre miercuri, subliniind ca a fost vorba de ''mult, mult zgomot pentru nimic''. ''Aceasta retinere a fost perceputa de Michel drept injusta si disproportionata'', a mai spus avocatul. La iesirea sa din birourile oficiului anticoruptie al politiei judiciare (OCLCIFF), la Nanterre, langa Paris, Michel Pla ...