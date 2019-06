Fostul preşedinte al UEFA Michel Platini a fost reţinut, marţi dimineaţă, fiind acuzat de corupţie în acordarea organizării Cupei Mondiale din 2022 statului Qatar, informează mediapart.fr potrivit news.ro Platini este audiat la Nanterre, la Oficiul anticoruptie al poliţiei judiciare. În vârstă de 63 de ani, Platini a fost suspendat pentru opt ani, în decembrie 2015, The post Michel Platini, reținut pentru corupție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.