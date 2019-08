Michel Preud'homme, antrenor Standard Liege, despre transferul lui Denis Draguș: 'Este un pariu pentru viitor'

Denis Drăguș este la o semnătură distanță de Standard Liege, iar antrenorul echipei din Belgia, Michel Preud'homme, a explicat motivul din cauza căruia atât el, cât și conducerea clubului său l-au preferat pe atacantul în vârstă de 20 de ani, anunță MEDIAFAX.

"Este un pariu pentru viitor. Am avut ocazia să îl urmărim de la finalul sezonului trecut, în acelaşi timp cu Ianis Hagi, pentru că amândoi ne-au fost propuşi. Aveam în vedere mai mulţi jucători în stilul lui Hagi. Drăguş ne-a sedus şi a avut aceleaşi cifre ca Hagi în sezonul trecut. Iar preţul lui era şi mult mai mic. Ne-a fost prezentat ca atacant, dar poate juca foarte bine şi pe flancuri", a declarat Michel Preud'homme, în presa din Belgia.

Și Denis Drăguș este fericit de această mutare, înainte de a pleca în Belgia, jucătorul Viitorului a declarat pentru ProSport că visa la acest transfer.

"M-am gândit că dacă voi semna mi se îndeplineşte visul, pentru că acesta este drumul pe care am vrut să merg. Încă de când a plecat Răzvan (n.red. - Răzvan Marin) am avut în minte că vreau şi eu să calc pe drumul lui şi am spus de mai multe ori că drumul pe care a mers el este cel mai bun", a spus Drăguș, pentru sursa citată, care a vorbit și de eventualul duel cu Ianis Hagi în campionatul belgian:

"Ceea ce îmi doresc eu este să avem meciuri cât mai frumoase, evoluţii cât mai bune, să putem să facem România şi o ţară întreagă să fie mândri de noi. Să punem şi noi umărul ca România şi campionatul nostru să crească. Dar acest lucru mi-l doresc indiferent în ce campionat sau în ce ţară voi ajunge să evoluez. Vreau să reprezint România cu mândrie".

Denis Drăguş s-a format la academia clubului Viitorul şi a debutat la prima echipă în urmă cu doi ani. În cele două sezoane jucate în tricoul echipei de la malul Mării Negre, el a adunat 57 de meciuri, 13 goluri şi şase pase decisive.

Standard Liege va plăti aproximativ două milioane de euro pentru aducerea Denis Drăguş, Viitorul urmând să păstreze şi un procent dintr-un viitor transfer.