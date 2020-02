Michelle Obama – drumul de la cel mai sarac cartier din Chicago la Casa Alba

Michelle Obama

Michelle Obama a fost o Prima Doamna de care poporul american este mandru si care se bucura de o popularitate enorma, dupa opt ani in care a fost un stalp al familiei prezidentiale americane.

Din multe puncte de vedere, Michelle Obama a fost o premiera la Casa Alba. Este prima locatara a Casei Albe ai carei descendenti provin direct din randul sclavilor si Prima Doamna de culoare a Americii. Este, de asemenea, prima sotie de presedinte cu cea mai inalta educatie universitara: absolventa de merit a Universitatii Princeton si licentiata in drept la Harvard.

In cei opt ani petrecuti in calitate de Prima Doamna a Americii, a gazduit cu succes si eleganta de la intalniri cu Regina Marii Britanii pana la curse de Pasti pentru copii. Sustinatoare a sportului si a unei nutritii sanatoase, Michelle Obama a promovat un stil de viata corect in SUA, care se confrunta pana atunci cu o epidemie de obezitate.

Fosta Prima Doamna a Americii a avut o copilarie deloc usoara, spre deosebire de cea a lui Barack Obama, crescut in Hawaii de bunicii lui, care proveneau din mica burghezie alba.

Arborele sau genealogic arata ca strabunicul ei, nascut la 1850, a fost sclav in Carolina de Sud.

Nascuta pe 17 ianuarie 1964, Michelle LaVaughn Robinson este fiica unui angajat la serviciile municipale pentru tratarea apelor, care suferea de scleroza in placi. Ea a copilarit intr-un apartament cu doua camere din South Side, cel mai sarac cartier din Chicago, alaturi de parintii si fratele sau.

Michelle straluceste la scoala si la baschet, sport pe care il practica datorita inaltimii sale de 1,82 metri, dar la care decide sa renunte pentru a nu intra in stereotipul rasial al reusitei prin intermediul sportului. Rezultatele sale scolare ii permit sa fie admisa la prestigioasa Universitate Princeton, apoi la Harvard.

Este de mentionat faptul ca Universitatea Princeton era celebra pentru severitatea corpului didactic fata de studentii de culoare, pe considerentul ca acestia nu erau destul de inteligenti pentru a intelege cursurile predate acolo. Michelle a trebuit astfel sa depuna eforturi duble pentru a se remarca in fata unor asemenea profesori.

„Ma simteam uneori ca o trecatoare prin campus, ca si cum nu acela era cu adevarat locul meu. Oricare ar fi fost contactele mele cu albii, aveam adeseori impresia ca, in ochii lor, mai intai sunt de culoare, iar apoi studenta”, a povestit Michelle Obama intr-un interviu mai vechi.

Dupa ce se reintoarce la Chicago, Michelle intra intr-un cabinet de avocatura unde, in vara anului 1988, preia un stagiar pe nume Barack Obama. Tanara rezista avansurilor lui, pana ce, intr-o seara, acesta ii ofera „o inghetata la coltul strazii”, povesteste Obama in cartea sa „Indrazneala de a spera”. „Am intrebat-o daca pot sa o sarut. Avea gust de ciocolata”, continua fostul presedinte al SUA.

Cuplul s-a casatorit in octombrie 1992, iar restul ramane istorie.

