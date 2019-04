Michelle Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Michelle Williams s-a despartit de sotul ei, muzicianul si artistul vizual Phil Elverum, dupa mai putin de un an de la casatorie. Cei doi s-au despartit amiabil, informeaza The Hollywood Reporter, iar acest lucru s-a intamplat la inceputul acestui an, potrivit unor surse. Dezvaluiri despre mariajul cu Florin Piersic. Fosta sotie a rupt tacerea Williams, in varsta de 38 de ani, si Elverum, in varsta de 40 de ani, s-au casatorit, in secret, in iulie 2018. Michelle Williams, nominalizata de patru ori la premiile Oscar, cel mai recent pentru rolul secundar din „Manchester by the Sea” (2016), are o fiica cu actorul Heath Ledger, care s-a sinucis in 2008. Michelle William ...