Mick Jagger a revenit pe scena in primul concert dupa operatia la inima suferita in aprilie - VIDEO

Mick Jagger a revenit pe scenă, vineri, la Chicago, în primul concert după operaţia la inimă suferită în aprilie, motiv pentru care The Rolling Stones a amânat turneul nord-american, scrie Reuters. Formaţia britanică a deschis turneul "No Filter" la Chicago, pe stadionul de 61.500 de locuri Soldier Field, după ce a amânat 17 date de concert în SUA şi Canada pentru a-i permite lui Jagger să urmeze tratament medical. Muzicienii au început cu "Street Fighting Man", Mick Jagger făcându-şi apariţia îmbrăcat în jeanşi negri şi o jachetă alb cu negru, cântând şi mişcându-se aşa cum şi-a obişnuit fanii. Jagger, în vârstă de 75 de ani, a fost supus, unei intervenţii minim invazive la inimă pentru înlocuirea unei valve la un spital din New York. În luna mai, el şi-a asigurat fanii că este în formă publicând un video pe Twitter în care dansa. Pe 30 martie, trupa britanică a anunţat pe contul de Facebook, fără a da detalii, că este nevoită să reprogrameze turneul nord-american, deoarece solistul este nevoit să urmeze tratament. "A trecut cu uşurinţă prin asta", a declarat chitaristul Keith Richards pentru Toronto Sun, înaintea concertului de la Chicago. "Este în formă grozavă. Cum am spus, pare să nu aibă nicio problemă". Formaţia, ai cărei membri actuali sunt Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood şi Charlie Watts, a susţinut peste 40 de turnee, fiind una dintre cele mai de succes trupe rock din toate timpurile. The Rolling Stones va susţine, vara aceasta, 17 concerte în Statele ...