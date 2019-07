Mick Jagger l-a ironizat pe Donald Trump in timpul unui concert

Mick Jagger, solistul formatiei britanice The Rolling Stones, l-a luat in deradere pe presedintele american, Donald Trump, dupa gafa facuta de acesta in discursul de Ziua Independentei cand a sustinut ca armata "a cucerit aeroporturile" in 1775, in Razboiul de Independenta al SUA, relateaza marti Press Association.