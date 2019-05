Microbuz cu 24 de pasageri, RASTURNAT - Trafic blocat

foto arhiva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un microbuz in care se aflau 24 de pasageri s-a rasturnat, sambata, pe DN 67, in localitatea Maldaresti, judetul Valcea. Nu sunt victime, insa circulatia rutiera este restrictionata, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca pe DN 67, in localitatea Maldaresti, judetul Valcea, soferul unui microbuz de transport persoane in care se aflau 24 pasageri a pierdut controlul volanului intr-o curba si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Nu s-au inregistrat victime, insa circulatia rutiera este restrictionata pe sensul de mers Targu Jiu - Ramnicu Valcea, desfasurandu-se pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea politiei. Daca ti-a placut ar ...