Microsoft plateste 25,3 milioane dolari pentru inchiderea unei investigatii legate de mita in Ungaria si alte tari

Microsoft Corp a acceptat luni să plătească aproximativ 25,3 milioane de dolari, inclusiv o amendă penală, pentru a soluţiona acuzaţiile autorităţilor SUA că ar fi făcut plăţi neadecvate care au fost folosite pentru a mitui oficiali guvernamentali în Ungaria şi în alte ţări, transmite Reuters, citată de Agerpres. Departamentul american al Justiţiei (DoJ) a informat The post Microsoft plăteşte 25,3 milioane dolari pentru închiderea unei investigaţii legate de mită în Ungaria şi alte ţări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.