Microsoft va ajunge pana in 2030 sa extraga dioxid de carbon din atmosfera

Microsoft a anuntat, joi, ca va ajunge pana in 2030 sa extraga dioxid de carbon din atmosfera, iar pana in 2050 spera sa fi captat suficient carbon pentru a compensa in totalitate emisiile produse vreodata de companie, alaturandu-se altor companii mari de tehnologie care si-au stabilit tinte ambitioase pentru combaterea incalzirii globale.