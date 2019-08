Micul Hercule a socat internetul: ”Ceea ce e pe tricoul meu nu e sangele meu”

Micul Hercule a devenit cunoscut in toata lumea, in 2009, cand a intrat in Cartea Recordurilor. Atunci, acesta a reusit sa mearga 10 metri in maini, cu o greutate agatata de picioare. Acum s-a apucat de box, iar rezultatele il fac sa creada ca acesta este viitorul sau!

Giuliano Stroe a devenit cunoscut la varsta de cinci ani, cand familia sa era stabilita in Italia. Atunci, baietelul a impresionat juriul si audienta unei emisiuni TV mergand in maini, foarte rapid, pe o distanta de 10 metri.

Giuliano Stroe a intrat in Guiness Book pentru exercitiile sale fizice formidabile, iar acum aflam ca s-a apucat serios de box. Ca si fratele sau mai mic, Claudio, Giuliano s-a inscris de cateva luni in competitii pugilistice oficiale, inregistrand deja cateva succese la categoria lui de varsta.

Zilele trecute, ca semn al victoriilor repurtate, pustiul supranumit ”Micul Hercule” a postat o fotografie in care apare cu un tricou ce are cateva pete de sange, Giuliano venind imediat si cu explicatia: ”Ceea ce e pe tricoul meu nu e sangele meu”, a notat Giuliano, transmitand astfel ca ultimul sau adversar din ring a sfarsit-o prost.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.