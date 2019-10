Micul secret din moțiunea de cenzura

Nicăieri în textul moțiunii de cenzură nu apare menționat partidul ALDE sau vreunul din foștii săi miniștri. STIRIPESURSE.RO a contactat lideri din PNL si ALDE si i-a intrebat de ce formațiunea lui Calin Popescu Tăriceanu, care a fost la guvernare doi ani și jumătate, nu apare în text.

„Noi am fost o balanță a guvernarii, ne-am impus de mai multe ori ca un factor ponderator. OUG 114 poate fi un exemplu foarte bun de ceea ce a insemnat ALDE in guvernare. Bineinteles ca au fost si niste discutii pe care le-am purtat (cu PNL, n.red.), ca doar nu era sa agreăm o motiune care ne-ar fi incriminat. Noi nu am avut o pozitie gresita in aceasta guvernare”, a declarat deputatul Andrei Gerea, vicepresedinte ALDE, pentru STIRIPESURSE.RO.

Gerea a atentionat ca formula „acest guvern a actionat impotriva romanilor” ar trebui sa dispara din textul motiunii. „Asta este o problema din punctul meu de vedere. Ni s-a spus ca va fi eliminata din text, nu a fost eliminata, o sa mai discutam, vedem ce pozitie vom lua probabil de la microfon sa atentionam asupra acestui lucru”, a indicat vicepresedintele ALDE.

„Acum e PSD la guvernare”, a fost explicatia liderului PNL Ludovic Orban, Despre faptul ca textul motiunii face referire la politici care au avut implementat cand ALDE era la guvernare, Orban a zis: „Repet, motiunea de cenzura e indreptata impotriva Guvernului PSD”.

„Aceasta motiune e indreptata impotriva Guvernului Viorica Dancila. Textul a fost armonizat cu semnatarii moțiunii. Instrumentul numit moțiunea de cenzură este împotriva premierului în funcție și a partidului care l-a propus în acea funcție”, a declarat și liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, pentru STIRIPESURSE.RO. Despre faptul ca acuzatiile din motiunea de cenzura se refera la lucruri petrecute cu ALDE de la guvernare, Turcan a zis ca: „Eu v-am raspuns. Mai mult decat acest raspuns...”.

Dupa ce a iesit de la guvernare, ALDE a anuntat ca semneaza si voteaza motiunea de cenzura.

ALDE a fost in Guvern din ianuarie 2017 pana in august 2019. Motiunea de cenzura vorbeste exclusiv de PSD, Guvern PSD, Viorica Dancila, baroni PSD, Liviu Dragnea, CEX PSD.

In textul motiunii se arata, printre altele, ca: