Micuta Sorina s-a decis ce meserie va imbratisa pe viitor

Se pare ca Sorina, fetita de opt ani din Baia de Arama, s-a obisnuit cu gandul va avea o familie noua si ca va pleca in Statele Unite Ale Americii, la New York. La o luna distanta de la executarea ordinului judecatoresc aplicat intr-un mod nu tocmai adecvat, starea de spirit a Sorinei pare una foarte buna, radianta, optimista, dupa cum se vede in filmuletul postat recent de mama sa, pe internet. Mamai ei adoptiva, Ramona Sacarin a intervievat-o pe micuta, intr-un mod simpatic si lamuritor. Din imagini se poate observa foarte usor faptul ca situatia s-a detensionat in sanul noii familii a Sorinei. In plus, aceasta si-a stabilit ce meserie vrea sa imbratiseze pe viitor si nu pare deloc ingrozita de ce va urma. Vi ...