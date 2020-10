Datele oficiale privind coronavirusul în țara noastră arată, miercuri, 7 octombrie 2020, trei recorduri absolute privind evoluția îmbolnăvirilor. Este vorba despre cele mai multe infecții zilnice (2.958), cele mai multe decese (82) și cel mai mare număr de pacienți internați la ATI (612). Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în urma testelor efectuate […] The post Miercuri, 3 recorduri negre: Cele mai multe decese, cele mai multe cazuri noi și cei mai mulți pacienți internați la ATI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.