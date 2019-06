Migranti: Un copil moare in fiecare zi in calatoria spre o viata mai sigura (UNHCR)

Un copil migrant a murit aproape zilnic in ultimii patru ani in lume, in calatoria spre o viata mai sigura, a declarat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), pe fondul indignarii declansate de fotografia unui barbat si a fetitei sale de 2 ani care s-au inecat in timp ce incercau sa ajunga clandestin in SUA.