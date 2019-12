Mihaela a fost gasita moarta de iubitul ei, pe un drum din Italia. Ce s-a intamplat e teribil

Mihaela Carmen Bataiosu, in varsta de 42 de ani si originara din Craiova, este femeia romanca a carei viata a fost rapusa in cursul serii de miercuri, 11 decembrie 2019, intr-un accident rutier petrecut pe soseaua de centura a localitatii Bergamo. Conationala noastra locuia la Verdello cu iubitul ei si avea doua fiice, una trecuta de varsta majoratului si cealalta adolescenta inca.

Era in jurul orei 22:30 cand a avut loc tragedia.

Carmen se afla la volanul unei masini BMW si se indrepta spre locul de munca pe soseaua de centura a orasului Bergamo. Romanca noastra lucra la aeroportul Orio al Serio si era responsabila cu curatenia in avioane. Ca de fiecare data, cand Carmen ajungea la munca urma sa-l sune pe iubitul ei, Florin, alaturi de care locuia la Verdello, pentru a-i da de stire ca a ajuns cu bine, ne povesteste un prieten de familie.

Aseara insa telefonul nu a mai sunat, iar Florin a inceput sa se ingrijoreze. Initial a sunat-o el pe ea, de mai multe ori, dar Carmen nu raspundea la telefon. Simtea ca ceva nu e in regula, de aceea a decis sa urce in masina si sa plece in cautarea ei. A urmat acelasi drum pe care iubita lui il parcurgea in fiecare seara pentru a ajunge la locul de munca, dar cand a ajuns la podul de pe via Pradona a avut parte de un soc.

Masina iubitei lui era practic zdrobita, pe marginea drumului, in urma unui impact frontal cu alt autoturism, un Fiat Punto, condus de un barbat italian de 40 de ani din localitatea Urgnano. Una din cele doua masini a invadat banda de mers din sens opus si a provocat tragedia, dar nu se stie pana la aceasta ora care dintre ele. Carabinierii inca mai fac investigatii, dar o sursa apropiata victimei ne spune ca masina condusa de barbatul italian ar fi intrat pe celalalt sens de mers si ar fi provocat accidentul.

Cert este ca Mihaela Carmen Bataiosu, care numai peste o luna urma sa implineasca 43 de ani, a murit pe loc in urma impactului, iar in urma ei a lasat o multime de suflete indurerate: cele doua fiice, mama, iubitul, rudele, colegii.

„Zi fatidica, 11 decembrie 2019. Dumnezeu mi-a luat la cer, in urma unui accident la mii de km distanta, pe fiica mea cea mica, Mihaela. Dumnezeu s-o aiba in paza sa”, a scris pe Facebook mama conationalei noastre decedata.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.