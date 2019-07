Mihaela Borcea o eclipseaza din nou pe Valentina Pelinel. Legatura nestiuta cu Cristi Borcea

Mihaela Borcea, cea care i-a fost prima sotie fostului presedinte al clubului Dinamo Bucuresti din 1998 pana in 2011, o eclipseaza pe actuala partenera, Valentina Pelinel.

Mihaela Borcea, prima sotie a fostului actionar de la Dinamo, o eclipseaza din nou pe Valentina Pelinel

Mihaela Borcea, prima sotie a lui Cristi Borcea, pare ca va ramane orice ar face legata de acesta. Pe langa copiii pe care ii au impreuna, cei doi au fost si continua sa fie bun parteneri de afaceri, chiar daca fostul actionar de la Dinamo s-a insurat din 2018 cu Valentina Pelinel. Mai exact, legatura dintre cei doi o reprezinta plaja de lux din Olimp. Reamintim ca Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in Dosarul retrocedarilor ilegale de pe litoral.

Cu toate acestea, afacerile ii merg si din inchisoare, caci si fiind inchis duce de zor tratative. Spre exemplu, prin intermediar, Borcea ”lucreaza” pentru a deveni coproprietar la inca un hotel din Olimp. Tranzactia nu a fost finalizata, potrivit unor surse din apropierea familiei.

Hotelul de 4 stele din Olimp are 4 etaje si este localizat pe faleza, cu vedere directa la mare. Acesta a fost renovat in anul 2012, la putin timp dupa ce a fost preluat de familia Borcea. In trecut, unitatea nu a fost o afacere grozava pentru Mihaela Borcea care a decis, in 2013, sa il bage in insolventa.

In 2017, hotelul si-a redeschis portile pentru turisti. Pe langa hotelul de la mare, familia Borcea are si o plaja in statiune, Davos Beach, cotata la 4 stele. Prima sotie a fostului actionar de la Dinamo face reclama plajei pe retelele de socializare, iar acum planuiesc sa faca si un Spa.

