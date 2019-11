Mihaela Buzarnescu a dat in judecata WTA: Motivul pentru care a recurs la acest gest

Mihaela Buzarnescu, 31 de ani, a intentat un proces Asociatiei de Tenis Feminin (WTA) si solicita sa fie despagubita financiar dupa ce s-a accidentat grav la Rogers Cup 2018, anunță romaniatv.net.

Mihaela Buzarnescu s-a accidentat grav dupa ce a alunecat pe cimentul ud in timpul meciului cu Elina Svitolina din turul al doilea. Romanca o rugase, cu doar cateva minute inainte, pe arbitra sa opreasca meciul pentru ca ploua si exista pericolul real sa se accidenteze.

Mihaela Buzarnescu s-a accidentat grav, iar de atunci nu a mai putut reveni la un nivel foarte inalt, acuzand probleme medicale pe tot parcursul acestui sezon.

Conform regulamentului in vigoare, arbitrul si supervizorul au obligatia ca jocul sa se dispute in conditii care sa nu afecteze integritatea fizica a sportivilor. Romanca este de parere ca oficialii puteau lua o decizie care sa impiedice accidentarea, astfel ca a dat in judecata WTA.

"Deocamdata nu pot spune foarte multe, nu vreau sa facem valuri in presa. Asteptam rezultatele care urmeaza sa se definitiveze. Noi speram, de asta am si inceput aceasta actiune", a spus tatal sportivei, Mihai Buzarnescu, pentru ziare.com.

Suma de bani pe care o solicita Mihaela Buzarnescu nu a fost dezvaluita, dar ea poate fi una considerabila. Sansele ca romanca sa castige acest proces sunt destul de ridicate, in conditiile in care exista deja precedentul Eugenie Bouchard. Canadiana i-a dat in judecata pe organizatorii de la US Open pentru ca a alunecat pe o podea uda in vestiar si a sustinut ca dupa acel moment nu si-a mai putut reveni. Conform presei americane, Eugenie Bouchard a incasat intre 10 si 15 milioane USD.