Mihaela Buzarnescu: Anul 2019 a fost destul de greu, cu suișuri și coborașuri

Mihaela Buzărnescu (locul 108 WTA) a făcut analiza sportivă a anului 2019. Românca spune că cel mai important moment al sezonului a fost unul negativ, accidentarea de la mijlocul sezonului, care a ținut-o departe de teren o bună perioadă de timp.

Ulterior, Mihaela a revenit dar prestațiile ei nu au mai fost aceleași. A avut o perioadă cu rezultate negative. „Anul 2019 a fost destul de greu, cu suișuri și coborâșuri, ținând cont de accidentarea mea la gleznă și de faptul că am încercat s-o protejez. De aceea am forțat mai mult umărul, ceea ce mi-a dat dureri acolo, inclusiv provocând o ruptură pe tendonul supraspinos.

Au fost meciuri OK, meciuri bune, meciuri mai puțin bune. La început am avut câteva turnee la care am pierdut în primul tur și mi-a fost foarte greu să accept lucrul acesta și să accept comentariile care au venit.

Faptul că lumea nu m-a susținut, doar cei din echipa mea. Cei din jur mereu au avut critici la adresa mea.” , a declarat Mihaela Buzărnescu pentru gsp.ro.

Tenismena din România a pierdut 19 meciuri în acest sezon și a câștigat doar 7. Ea a adunat, din competiții, aproape 600.000 de dolari.