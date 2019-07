Mihaela Buzarnescu i-a oferit o sticla de apa unui spectator caruia i s-a facut rau in tribuna

Miahela Buzărnescu i-a oferit o sticlă de apă unui spectator căruia i s-a făcut rău în tribunele terenului 2 de la All England Club, în timpul meciului cu Simona Halep. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În setul al doilea, la scorul de 4-2, 30-30, pentru Mihaela Buzărnescu, pe serviciul Simonei, meciul a fost întrerupt câteva minute, deoarece i s-a făcut rău unui spectator. Buzărnescu a mers la marginea terenului, a luat o sticlă de apă şi a trimis-o în tribună. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Mihaela Buzarnescu running a bottle of water over to a fan who looks to have fallen ill in the stands out on No.2 Court. Pause in action as Halep is set to serve at 2-4, 30-all. #Wimbledon — WTA Insider (@WTA_insider) July 3, 2019 Simona Halep, locul 7 WTA, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2, pe Mihaela Buzărnescu, locul 53 WTA, calificându-se în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. Calificarea în turul al treilea este recompensată cu un premiu de 111.000 de lire sterline (123.00 de euro) şi cu 130 de puncte WTA, iar prezenţa în turul al doiela cu 72.000 de lire sterline şi cu 70 de puncte WTA. În turul al treilea, Halep va evolua cu Victoria Azarenka din Belarus, locul 40 WTA, care a întrecut-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 49 WTA. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonament ...