Mihaela Buzarnescu, OUT din primul tur » Sorana Cirstea, victorie dramatica

Sorana Cirstea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorana Cirstea (84 WTA) s-a calificat in turul II la Roland Garros, dupa ce a trecut de Kaja Juvan (131 WTA), scor 5-7, 6-4, 7-5. Mihaela Buzarnescu (33 WTA) a fost eliminata de rusoaica Ekaterina Alexandrova (58 WTA), scor 4-6, 4-6. Buzarnescu - Alexandrova 4-6, 4-6 Mihaela Buzarnescu (33 WTA) a fost eliminata de rusoaica Ekaterina Alexandrova (58 WTA), scor 4-6, 6-6. Cele doua seturi ale infruntarii au avut un deznodamandt identic, scor 6-4, ambele dupa 43 de minute de joc. Alexandrova a servit excelent, a terminat meciul cu un procentaj de 78% al punctelor castigate cu prima minge si a profitat de ezitarile romancei in momentele-limita. Rusoaica va juca in turul secund cu castigatoarea din duelu ...