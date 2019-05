Mihaela Buzarnescu s-a calificat in turul 2 la Madrid la o zi dupa ce a implinit 31 de ani: 'E cadoul pe care mi l-am facut'

Mihaela Buzărnescu (29 ATP) s-a impus în fața sportivei Ajla Tomljanovic (Australia; 43 WTA), în primul tur al turneului de la Madrid. Scorul a fost 6-3; 6-2, la capătul a o oră și 15 minute de joc. Mihaela Buzărnescu a împlinit, sâmbătă, 4 mai, 31 de ani, iar duminică a făcut un meci foarte solid în primul tur la Madrid. După meci a ţinut să precizeze care a fost cheia succesului. Psihicul şi mentalitatea pozitivă au ajutat-o să joace la un nivel foarte înalt.

"Sunt foarte fericită, acesta e cadoul pe care mi l-am făcut de ziua mea. Am arătat cât de mult contează psihicul şi faptul că o gândire pozitivă te ajută indiferent de câte gânduri negative îţi pot trece prin minte. Mă bucur că după atâtea meciuri am reuşit să am o atitudine fermă, demnă de un jucător de tenis de top. Astăzi am reuşit un meci bun.

A fost a treia zi în care am putut să joc tenis, după ce la Praga am stat numai în pat toată săptămâna. Mi-am demonstrat că îmi doresc să joc, chiar dacă la Praga am stat în pat. De aceea m-am dus şi acolo să joc, chiar dacă nu ieşisem deloc din pat din cauza răcelii. Dar am tras şi am demonstrat că pot să lupt. Mereu îmi doresc să trag, aşa cum pot", a declarat Buzărnescu pentru DigiSport, care a ţinut să le mulţumească românilor care au venit să o susţină:

"Foarte mulţi români au venit să mă vadă, chiar dacă în acelaşi timp juca şi Simona pe arena centrală. Le mulţumesc că m-au susţinut, i-am auzit mereu şi m-au ajutat foarte mult".

Mihaela Buzărnescu va juca în turul 2 de la Madrid împotriva letonei Anastasija Sevastova (13 WTA).