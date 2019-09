Mihaela Buzarnescu s-a oprit in semifinalele turneului WTA de la Hiroshima

Mihaela Buzarnescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (31 ani, 125 WTA) a fost invinsa, sambata, in semifinalele turneului WTA de la Hiroshima (Japonia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, de japoneza Nao Hibino (24 ani, 146 WTA), cu 4-6, 6-0, 6-3. Buzarnescu (31 ani, 125 WTA) s-a inclinat dupa doua ore si 10 minute de joc, in fata niponei de 24 de ani, aflata pe locul 146 in clasamentul WTA. Bianca Andreescu ii ia fata Simonei Halep. Iata pe ce locuri se afla cele doua sportive Buzarnescu a reusit 2 asi si a facut 5 duble greseli, in timp ce Hibino a avut 4 asi si 2 duble greseli. Romanca a avut procentaje modeste la ambele servicii, 53% la primul si 45% la al doilea. omanca a reusit cel mai bu ...